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  • TSYD Başkanı Oğuz Tongsir mesaj attı, ortalık sallandı. ''Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması futbola hakarettir''

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir mesaj attı, ortalık sallandı. ''Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması futbola hakarettir''

''FIFA paraya teslim olmuştur.''

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:40
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''Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması futbola hakarettir'' TSYD Başkanı Oğuz Tongsir mesaj attı, ortalık sallandı. ''FIFA paraya teslim olmuştur''

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir mesaj attı, ortalık sallandı. ''Dünya Kupası'nın Katar'da yapılması futbola hakarettir''
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2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının başlamasına bir hafta kaldı. Ancak şampiyonanın Katar'da yapılacak olmasına yönelik tartışmalar sürüyor ve giderek de büyüyor.

Pek çok ülke şampiyonanın Katar'da yapılacak olmasına yönelik tepkilerini kararın alındığı ilk günden itibaren sürdürürken, dünyanın en önemli futbolcuların da maçlarda protesto gösterisi yapabileceği belirtiliyor.

Örneğin Danimarka, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar giyme kararı almıştı.

Forma sponsoru, spor malzemeleri firması Hummel, “yas rengini” temsil etmek için tamamen siyahtan oluşan üçüncü bir forma da tasarladığını açıklamıştı. Hummel “binlerce kişinin yaşamına mal olduğunu” iddia ettiği bir turnuvada “görünür olmak istemediğini” açıklamıştı.

Şampiyonanın Katar'da yapılmasına yönelik oylama sırasında FIFA Başkanı olan Sepp Blatter de 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini Katar’a verme kararının “bir hata olduğunu” itiraf etmişti.

Katar’daki Dünya Kupası, turnuvanın 92 yıllık tarihinde bir Ortadoğu ülkesinde yapılacak ilk organizasyon olarak dikkati çekiyor.

Turnuva ayrıca ilk kez kuzey yarımkürede kış ayları yaşanırken, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Bu da pek çok ülkede liglere 45 gün ara verilmesine yol açıyor.

17 yıl boyunca FIFA başkanlığı yapan Blatter, 2015’te eski UEFA Başkanı Michel Platini’ye yaklaşık 2,2 milyon dolar parayı yasadışı yollardan transfer ettiği iddialarının ardından istifa etmişti.

Platini de görevinden istifaya zorlanmıştı.

Blatter bu olay nedeniyle FIFA tarafından sekiz yıl boyunca futboldan men edilirken, daha sonra bu süre altı yıla indirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından organizasyonun Katar'a verilmesi nedeniyle rüşvet iddiaları da ortaya atılmıştı.

Türkiye'de de bu konudaki tartışmalar sürerken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'in mesajı tartışmaların fitilini tekrar ateşledi.

TSYD Başkanı Tongsir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dünya Kupasının Katar'da yapılması futbola hakarettir. FİFA, paraya teslim olmuştur."

Tongsir'in mesajının altına kısa sürede yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle:

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boomba
13.11.2022 11:51
katılıyorum. Ancak şimdi büyük usta buna çok kızacak ve katar’a yapılan aşağılamayı kendi üstüne alınacak ve oğuz bey Süphan dağı eteklerinde bir köye TSYD başkanı atanacak.önce 1 hafta silivri tabi😃  
 
Haluk
13.11.2022 11:47
Aynen katılıyorum Futbol futbol olalı böyle zulüm görmedi.  
 
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