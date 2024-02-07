Süper Lig'i kasıp kavurmuştu. Çin'den geri döndü

2020-22 yılları arasında Alanyaspor forması giyen Davidson; sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Süper Lig'de çıktığı 61 maçta 17 gol atan Brezilyalı kanat oyuncusu, Çin ekibi Wuhan Three Towns'a transfer olmuştu.

Davidson yeniden Süper Lig'e döndü. Yeni adresi Rams Başakşehir. Davidson; Turuncu-Lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir böylece ara transfer döneminde Josef de Souza ve Olivier Kemen'in ardından üçüncü oyuncuyu kadrosuna kattı.