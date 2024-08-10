Süper Lig'i sallayacak Fenerbahçeli yıldızı açıkladı

Sezon başı maçları sürprize gebedir.

Ama Fenerbahçe'de öyle kaliteli, öyle yetenekli bir kadro var ki, sürprize kolay kolay izin verecek bir takım değil.

Adana Demirspor karşısında o kaliteyi tam olarak sahaya yansıtamasalar bile maçı kazanmayı başardılar.

Fenerbahçe'nin hücum gücü Süper Lig'de hiçbir takımda yok.

Ama geçen yılki gibi ön alan baskısıyla rakibi boğan görüntüsünden henüz uzak.

Temposu yavaş.

Orta sahada Fred'in yokluğunda oyunu özellikle kanatlara yayan Sarı Lacivertliler Adana Demirspor'un direncini kırmak için sağlı sollu oldukça zorlandılar.

Adana Demirspor geçen yılki gibi iyi kapatan, demir kilit gibi bir takım.

Bu kilidi açmak için Tadic forvet arkasına çekildi ama çilingir yeni transfer Maximin oldu.

Lüle lüle saçlarıyla ele avuca sığmaz bir futbolcu Maximin.

Bire birde müthiş.

Bu sene sol kanatta Ferdi ile birlikte çok iş yapacağı belli.

Topu ayağına aldı mı, durdurmak için ya faul yapacaksın, ya da durup seyredeceksin.

Bu yüzden çok kez faulle durduruldu.

Ama 34'te sol kanattan orta alana daldı, müthiş bir driplinle Dzeko'ya "al at" dedi. Dzeko gibi bir usta ayak bunu kaçırır mı: 1-0

Bu gol 3 puanı getirmeye yetti.

Ancak Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da hedefine ulaşması için bu futbolunun üstüne koyması gerekiyor.

Özellikle tempoyu arttırmalı.

Savunmanın Adana Demirspor'a tek bir pozisyon vermemesi, isabetli tek bir şut attırmaması önemli.

Bu arada Adana Demirspor'u kutlamak gerek.

15 yaşında bir çocuğa, kaleci Deniz'e Fenerbahçe gibi bir takımın karşısında görev vermek cesaret işidir.

Deniz kalede güven verdi.

Yediği golde de hatası yoktu.

Helal olsun.

Geleceğe yatırım budur işte.