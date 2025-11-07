Şu an Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın'ın Afrikalı futolcular için yaptığı 'Mağara yaşı' yorumu gerçek çıktı. 2019-2022 yılları arasında Türkiye'de Başakşehir ve Rizespor formaları giyen Carlos Ponck'un yaşının da adının da sahte olduğu belirlendi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun esas ismi Carlos İsrael Latina da Silva'ymış ve 30 değil 35 yaşındaymış. Futbolcu, ülkesinde sahtecilikten tutuklandı.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Şu an Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın yorumculuk yaparken Trabzonsporlu Nwakaeme için şunları söylemişti: "Nwakaeme kaç yaşında? 37-38 vardır herhalde. Mağarayla beraber daha da fazladır. 35 görünendir 3 sene de mağara koyarsın 38 yapar."

Yalçın'ın Afrikalı futbolcularla ilgili bu sözleri o dönem büyük tepki çekmişti.