Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında heyecan oynanacak maçlarla devam ediyor. İşte maçların programı...

Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Hamza Özalkuş

Avrupa maçlarında ikinci haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

İşte program;

6 Ekim Cuma:
20.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Abdullah Şaşkın
20.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

7 Ekim Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Abdullah Şaşkın
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya

8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Turgay Beşyıldız
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Gürel Yurttaş
19.00 Hatayspor-Konyaspor: Recep Çınar
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

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