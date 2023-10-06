Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Hamza Özalkuş
Avrupa maçlarında ikinci haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek.
İşte program;
6 Ekim Cuma:
20.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Abdullah Şaşkın
20.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
7 Ekim Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Abdullah Şaşkın
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Turgay Beşyıldız
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Gürel Yurttaş
19.00 Hatayspor-Konyaspor: Recep Çınar
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fatih Saboviç