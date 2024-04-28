İsrail polisi kendi esir yakınlarına acımadı

Kaynak: İHA
İsrail polisi kendi esir yakınlarına acımadı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana devam eden esir protestolarında bugün polis sert müdahalelerde bulundu. Polislerin sert müdahaleleri çoğunlukla Netanyahu hükümetini istifaya çağıran göstericilere oldu.

Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerin aileleri ve onlara destek ermek isteyen binlerce kişi başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde protesto gösterilerine devam ediyor. Göstericiler bugün de başkentte toplanarak Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki sloganlar atarak gösterdi. Ayalon Otoyolunu kapatan İsrailli göstericiler, esirlerin evlerine dönmelerini istedi, yürüttüğü politika nedeniyle Netanyahu’yu istifa etmeye çağırdı. Begin Caddesi'nde ise polis göstericilere sert müdahalelerde bulundu, zaman zaman da çatıştı. Gösterilerin yasa dışı olduğunu belirten İsrail polisi gösterinin Kaplan Sokağı'na dönmeleri yönünde anonslar yaptı.

Gösteride konuşan bir esir yakını, Netanyahu ve Smotrich Gazze'de öldürülenlerin ve esirlerin cesetlerinin üzerine villalar inşa ettiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

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