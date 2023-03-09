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Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   

Aydın, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 20:32
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Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   

Şüpheli şahısın üstünde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi   
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde ekipler, İnönü Bulvarı üzerinde şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şüphelini A.G. isimli şahıs olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör, 12 adet dolu 7.65 mm ve 2 adet 9 mm çapında dolu fişek, 1 parça halinde daralı 8.43 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına A.G. hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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