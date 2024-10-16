Sur canisi Semih Çelik olayında yeni gelişme! Ayşenur’un babasının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Semih Çelik'in 19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i katletmesine yönelik soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Semih Çelik’in evinde katlettiği Ayşenur'un babasının günler sonra ifadesi ortaya çıktı.

Ayşenur’un babası katil Semih Çelik'i daha önce tanımadığını söyledi. Acılı baba, cinayet günü yaşadıklarını aktardı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i ayrı noktalarda vahşice katletti. İkbal’i Edirnekapı'daki surlardan katletmesinin ardından Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor. Cinayetten günler sonra Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi ortaya çıktı.

"EVDEN, 'OKULA GİDİYORUM DİYE ÇIKMIŞTI"

Emniyete çağırıldıktan sonra gerçeği öğrendiğini anlatan acılı baba, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih’i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" ifadelerini kullandı.