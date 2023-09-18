Sürekli masa başındaysanız dikkat

Gün boyunca masa başında oturarak çalışmak zorunda olan bireyler, uzun vadede hareketsizliğe bağlı olarak sağlık problemleri yaşayabiliyor. Hareket etmemenin vücuda verdiği zararlar düşünüldüğünde akıllara ilk olarak kilo almak gelse de aslında uzun süre oturmak vücudu birçok açıdan yıpratıyor. Peki, hareketsiz yaşamın sağlığa verdiği zararlar nelerdir?

Uzun ve sağlıklı bir yaşamı destekleyen faktörlerden birisi de hareket etmek. Oysa birçok kişi, gerek iş şartlarından gerek hareket etmeye özen göstermemekten ötürü bağışıklık, omurga ve kalp problemlerine, hatta bilişsel rahatsızlıklara daha yatkın oluyor. Eğer siz de tüm gününü oturarak geçirenlerdenseniz bu yazıya mutlaka göz atın! İşte sürekli masa başında oturmanın sağlığa zararları...

KİLO PROBLEMİ

Hareketsiz yaşamın zararları denince akla ilk gelen şey elbette kilo almak oluyor. Sürekli oturmak, bireylerin kalori yakmasına engel oluyor. Dolayısıyla kiloda artış gözlemlenebiliyor. Ancak bu noktada kilo almayı sadece ideal kilodan uzaklaşmak olarak algılamamak önemli. Çünkü kilo almak, diyabet ve obezite gibi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

OMURGA VE EKLEM SAĞLIĞI

Yanlış pozisyonlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına sebep oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklar, bireyi gündelik hayattan alıkoyacak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem rahatsızlıklarına kapı aralıyor.

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ

Sürekli oturmak, kas kasılmasının azalmasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına sebep oluyor. Bu durum ise kan şekerinin artmasına ve kolesterolün düşmesine yol açabiliyor. Bunun sonucunda kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz önemli ölçüde artıyor.

YAŞLILIKTA BİLİŞSEL RAHATSIZLIKLAR

Hareketsiz yaşam, dengesiz glikoz seviyesine ve kan akışına sebep olduğu için ilerleyen yaşlarda bilişsel rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda hareketsizliğin beynin hafızayla ilgili işleyişini olumsuz etkileyerek beyin dokusunda bozulmalara yol açtığı ve bu durumun da yaşlılıkta bunamaya kadar gidebildiği biliniyor.

UYKU PROBLEMİ

Oturarak çalışmak, gün sonunda her ne kadar zihnen yoruyor olsa da hareket etmeyen beden tam anlamıyla yorulmuyor. Dolayısıyla geceleri rahatlıkla uykuya dalmanız ya da kaliteli bir uyku çekmeniz daha zor olabiliyor.