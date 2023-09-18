Sürekli masa başındaysanız dikkat

Sürekli masa başında oturarak çalışmanın sağlığa zararlarını bilmeyenler doğruları öğrenince çok şaşıracak…

Sürekli masa başındaysanız dikkat

Gün boyunca masa başında oturarak çalışmak zorunda olan bireyler, uzun vadede hareketsizliğe bağlı olarak sağlık problemleri yaşayabiliyor. Hareket etmemenin vücuda verdiği zararlar düşünüldüğünde akıllara ilk olarak kilo almak gelse de aslında uzun süre oturmak vücudu birçok açıdan yıpratıyor. Peki, hareketsiz yaşamın sağlığa verdiği zararlar nelerdir?

Uzun ve sağlıklı bir yaşamı destekleyen faktörlerden birisi de hareket etmek. Oysa birçok kişi, gerek iş şartlarından gerek hareket etmeye özen göstermemekten ötürü bağışıklık, omurga ve kalp problemlerine, hatta bilişsel rahatsızlıklara daha yatkın oluyor. Eğer siz de tüm gününü oturarak geçirenlerdenseniz bu yazıya mutlaka göz atın! İşte sürekli masa başında oturmanın sağlığa zararları...

KİLO PROBLEMİ

Hareketsiz yaşamın zararları denince akla ilk gelen şey elbette kilo almak oluyor. Sürekli oturmak, bireylerin kalori yakmasına engel oluyor. Dolayısıyla kiloda artış gözlemlenebiliyor. Ancak bu noktada kilo almayı sadece ideal kilodan uzaklaşmak olarak algılamamak önemli. Çünkü kilo almak, diyabet ve obezite gibi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

OMURGA VE EKLEM SAĞLIĞI

Yanlış pozisyonlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına sebep oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklar, bireyi gündelik hayattan alıkoyacak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem rahatsızlıklarına kapı aralıyor.

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ

Sürekli oturmak, kas kasılmasının azalmasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına sebep oluyor. Bu durum ise kan şekerinin artmasına ve kolesterolün düşmesine yol açabiliyor. Bunun sonucunda kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz önemli ölçüde artıyor.

YAŞLILIKTA BİLİŞSEL RAHATSIZLIKLAR

Hareketsiz yaşam, dengesiz glikoz seviyesine ve kan akışına sebep olduğu için ilerleyen yaşlarda bilişsel rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda hareketsizliğin beynin hafızayla ilgili işleyişini olumsuz etkileyerek beyin dokusunda bozulmalara yol açtığı ve bu durumun da yaşlılıkta bunamaya kadar gidebildiği biliniyor.

UYKU PROBLEMİ

Oturarak çalışmak, gün sonunda her ne kadar zihnen yoruyor olsa da hareket etmeyen beden tam anlamıyla yorulmuyor. Dolayısıyla geceleri rahatlıkla uykuya dalmanız ya da kaliteli bir uyku çekmeniz daha zor olabiliyor.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
En uyumsuz burçlar açıklandı. Bu burçların nikah masasına oturması çok zor Güncel
En uyumsuz burçlar açıklandı. Bu burçların nikah masasına oturması çok zor
Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi Güncel
Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi
Türklere ve Atatürk’e alçakça hakaretler eden Arap yazar hakkında İYİ Parti’den suç duyurusu Güncel
Türklere ve Atatürk’e alçakça hakaretler eden Arap yazar hakkında İYİ Parti’den suç duyurusu
Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı Güncel
Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı
Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı Sağlık
Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı
Müslüman dediğin böyle olur. Hacı dayı dini kullanıp Vatikan'a hizmet edenlere tokat gibi cevaplar verdi. Güncel
Müslüman dediğin böyle olur. Hacı dayı dini kullanıp Vatikan'a hizmet edenlere tokat gibi cevaplar verdi.
Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı’nın gizli belgelerini paylaştı Dünya
Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı’nın gizli belgelerini paylaştı