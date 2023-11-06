Masa başında çalışanlar dikkat. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, masa başında çalışanların hareketsiz kaldığını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Akyüz, “Bu durum boyun, sırt ve bel bölgesinde ağrılara yol açıyor, bu yüzden ofis çalışanları kısa aralar verip egzersiz yapmalıdır” dedi.

Omurga yıpranmasının nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mahmut Akyüz, yaş ilerledikçe omurga ve boyun yapısında aşınma ve yıpranmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Akyüz, “Omurgayı oluşturan kas, kemik, iskelet ve eklemler, gün içinde masa başında oturma, fazla kilo, yorgunluk, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. 50 yaş sonrası kemik erimesi ve dejeneratif omurga hastalıkları daha sık görülüyor ve bazen cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Bu durumun teşhisi, detaylı muayene ve gerekli tetkiklerle kolayca yapılabilir” diye konuştu.

OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Omurganın aşınması ve yıpranmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Akyüz, “Dejenerasyon genellikle omurlar arasındaki disklerde başlar. Yaşlanma ve şiddetli zorlama, omurgadaki aşınma ve yıpranmanın başlıca sebepleridir. Teknoloji, hareketsiz bir iş hayatına neden oluyor. Masa başında 8 saat geçirenlerde, hareketsizlik nedeniyle boyun, sırt ve bel ağrıları görülüyor. Bu ağrılar devam ederse, kas, eklem ve omurgada kireçlenmeler oluşur. Bu kireçlenmeler, kalıcı omurilik ve sinir hasarlarına kadar ilerleyebilir. Hamilelik veya aşırı kilo da bu süreci hızlandırır” dedi.

Akyüz, sırt ağrısı, denge veya yürüme bozukluğu, idrar veya dışkılama sorunu, şiddetli sırt ağrısı, kol veya bacaklarda zayıflık, uyuşma veya karıncalanma, altı aydan uzun süren ve bacaklara veya kollara yayılan ağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“CERRAHİ TEDAVİ SON ÇARE DEĞİLDİR”

Omurgada kireçlenme, omurilik ve sinir sıkışıklığı tanısı konulan hastalarda ilk olarak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Mahmut Akyüz, “Sonrasında ilaç, istirahat ve fizik tedavi gibi seçenekler uygulanır. Bu seçenekler işe yaramazsa, mikro cerrahi yöntemi ile sinir ve omuriliği rahatlatan operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar, hayat kalitesini artıran ve başarılı sonuçlar veren yöntemlerdir. Ancak cerrahi tedaviyi son aşamaya bırakmak veya son çare olarak görmek doğru değildir, çünkü bu durum mikrocerrahinin etkisini azaltabilir” şeklinde konuştu.

“ÖNERİLER”

Akyüz, omurga sağlığını korumak için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

"Kendinize hem bedenen hem de zihnen dinlenecek zaman yaratın. Dengeli ve doğal beslenerek ideal kilonuzu koruyun. Mümkünse bedenen ve zihnen aktif olun. Sigara içmeyin. Masa başında çalışıyorsanız, sık sık ara verin ve egzersiz yapın. Haftada üç gün yaklaşık 1 saat yürüyüş yapın veya yüzme gibi düşük aktiviteli sporları yapın. Bu aktivitelere düzenli olarak devam ettiğinizden emin olun. Kısa mesafelerde asansör ve araba kullanmayın."