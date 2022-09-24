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Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 94'e yükseldi

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e ulaştı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:47
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Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 94'e yükseldi

Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 94'e yükseldi
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(AA) - Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır'ın 22 Eyül'de yaşanan tekne faciasına ilişkin paylaştığı son bilgilere yer verildi.

Hayır, dünden bu yana devam eden arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar denizde 94 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Suriye tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kurtulanların sayısına da değinen Hayır, 5'i Lübnanlı, 2'si Filistinli ve 12'si Suriyeli olmak üzere toplam 19 kişinin Tartus'taki hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Hayır, hastanedeki Lübnanlı ve Filistinlilerin durumlarının iyileşmesinin ardından ülkeye getirileceklerini belirtti.

Suriye'nin Tartus kentindeki Basil Hastanesi Müdürlüğünce bugün yapılan açıklamada, tekne faciasında ölenlerin sayısının son olarak 89'a ulaştığı duyurulmuştu.

Lübnan ordusundan bugün yapılan açıklamada da tekne faciasındaki olayla ilgili 2 zanlının yakalandığı kaydedilmişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan düzensiz göçmen teknesi batmıştı. Teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu ifade edilmişti.

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Nesrin Kurnaz
24.09.2022 22:15
Dünya genelindeki göçmenlerin çoğunluğu müslüman, dikkatinizi çekti mi hiç?  
 
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