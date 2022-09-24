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Suriye’den barış süreci açıklaması. Dışişleri Bakanı Türkiye’ye çağrı yaptı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Astana formatı kapsamında "mutabık kaldığı taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini" açıkladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:49
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad Türkiye’ye çağrı yaptı

Suriye’den barış süreci açıklaması. Dışişleri Bakanı Türkiye’ye çağrı yaptı
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BM Genel Kurulu'nda oturum aralarında Sputnik'e açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, gündeme ilişkin konuları yorumladı.

Astana süreci kapsamında "Suriye'de barış sürecini durduran tek engelin Türkiye tarafının taahhüt eksikliği olduğunu" ileri süren Faysal Mikdad, "Türkiye'nin, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu. Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar "sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen" olduğunu ve "birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını" da dile getirdi.

Mikdad ayrıca, Türkiye ile herhangi bir temas veya görüşme olmadığına işaret ederek, "Müzakere ve temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.

İBRAHİM KALIN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, dün katıldığı bir canlı yayın programında Suriye ile "siyasi bir diyaloğun bulunmadığını" kaydetti.

Kalın, "Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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