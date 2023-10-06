Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusu, İdlib kent merkezindeki Dubayt, Sevre ile Yeni Mahalle bölgelerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca, Lazkiye'deki Hımeymim havalimanından kalkan iki Rus savaş uçağı, kentin batısındaki Arap Sait bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Bugün Suriye ordusu ile destekçisi Rusya'nın İdlib ve Halep kırsalına düzenlediği kara ve hava saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 36'ya yükseldi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.