Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli iken geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin ŞİMŞEK 5 Ekim 2023 günü saat: 17.10'da BTÖ mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz için havalimanında bugün saat 12.00’de uğurlama töreni yapılacaktır. Milletimizin başı sağ olsun.”