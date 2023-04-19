Suriye ve Tunus diplomatik ilişkilerini yeniden geliştiriyor

2012 yılından beri kopmuş durumda olan Suriye ve Tunus ilişkileri yeniden kurulmaya başlandı.

Suriye ve Tunus diplomatik ilişkilerini yeniden geliştiriyor

Editör: Erhan Songür

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 2012'den bu yana kesilen diplomatik ilişkileri yeniden geliştirmeyi amaçlayan üç günlük resmi bir ziyaret için Tunus'a gitti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Pazartesi akşamı gelişinden kısa bir süre sonra Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ile bir araya geldi. Mikdad'ın Salı ve Çarşamba günkü programı hakkında ise hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin ikili ilişkilerin yeniden kurulmasına yardımcı olması amaçlandığı belirtildi.

NİSAN BAŞINDA SÜREÇ NORMALLEŞMEYE BAŞLADI

Nisan ayının başlarında, Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, Suriye'nin başkenti Şam'a bir büyükelçi atanması talimatını vermiş, Suriye hükümeti de Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açma ve bir büyükelçi atama kararı almıştı.

Mikdad'ın Tunus ziyareti, Suriye iç savaşı sırasında diplomatik ilişkileri sürdüren birkaç Arap ülkesinden biri olan Cezayir'de başlayan gezinin ikinci ayağını oluşturuyor.

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