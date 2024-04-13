Burası Başakşehir değil Arapşehir. Fotoğraftaki 10 Türk'ü bulun

Türkiye’de her geçen gün artarak devam eden sığınmacı sorunuyla ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor.

Vatandaşın “sessiz istila” diye adlandırdığı düzensiz göç politikası nedeniyle artan Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı nüfusu kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Meydanında çekilen görüntülerde koca meydanda tek bir Türk’ün dahi olmaması sığınmacı tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

Benzeri bir görüntü de Başakşehir Merkez Camisinden geldi.

Sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen bir şahsın videosunda camide kılınan namazın ardından bayramlaşma görüntüleri yer aldı. Görüntülerde dikkati çeken durum ise ne namazda ne de sonrasındaki bayramlaşma görüntülerinde hiç Türk görünmemesi.

Vatandaşlık verilen, kayıtlı veya kaçak durumda milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlının yaşadığı İstanbul’da benzeri görüntülerin sıkça yaşanması vatandaşta da rahatsızlığa neden oldu.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere onlarca vatandaş tepki gösterdi ve yorum yaptı.