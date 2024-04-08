Teşhis konulamayan hastalık çocukların canını aldı. Dünyanın yeni belası mı

Nijerya'nın batısındaki Sokoto eyaletinde, nedeni belirlenemeyen bir hastalık sonucunda üç çocuğun öldüğü ve 127 çocuğun hastaneye yatırıldığı rapor edildi.

Sokoto Eyaleti'nin Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette görülen ve henüz teşhis edilemeyen bu hastalık sebebiyle üç çocuğun hayatını kaybettiğini ve 127 çocuğun tedavi için hastaneye alındığını ifade etti.

Gobir, hastalığın sebebini belirlemek üzere uzman bir ekibin görevlendirildiğini ve hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla federal hükümetten destek talep ettiklerini belirtti.