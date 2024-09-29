Suriye'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/igVtDx8DMe