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Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı

Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtlarının Amerika’da Washington, New York; Portekiz’de Lizbon gibi büyükelçiliklere çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:25
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Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı

Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Suriye’de görev yapan askerlerin seçmen kağıtlarının Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa gibi büyükelçiliklere çıktığı öne sürüldü.

Sınır dışında görev yapan askerlerden kimi oy kullanmak için seçim günü, Amerika’ya, Portekiz’e, Kıbrıs ve Tataristan’a gitmek zorunda.

Binlerce askerin aynı durumda olduğunu söyleyen askerlerden biri, “Bizim oy kullanmamız engellendiği gibi, Türkiye’de bizim ikamet adreslerimizde kimlere oy kullandıracakları belli değil. Böyle bir şey olabilir mi? Ben seçim günü neden oy kullanmak için Amerika’ya gitmek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullandı.

Rütbeli askerlerden biri mayıs ayında terhis olacak askerlere de benzer bir durumun uygulandığını iddia etti.

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