Ali Koç'u AKP'li adayın seçim propagandasına alet ettiler. Çin’den gelen bedava aşıları devlete 12 milyon dolara satmıştı

Ali Koç’un Iğdır’dan AKP milletvekili adayı olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Kulübü sponsoru Cantürk Alagöz’ü ziyaret etmesini seçim propagandasına alet ettiler. Alagöz Çin’den gelen bedava aşıları devlete 12 milyon dolara fatura etmesiyle gündem olmuştu.

Ali Koç'u AKP'li adayın seçim propagandasına alet ettiler. Çin’den gelen bedava aşıları devlete 12 milyon dolara satmıştı

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, AKP Iğdır 1.sıra Milletvekili adayı Cantürk Alagöz’ün davetlisi olarak Iğdır’ı ziyaret etti.

Aynı zamanda Iğdır FK Spor Kulübü ve Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı sponsoru Alagöz’ün davetlisi olarak Koç’un Iğdır’a gidişini siyasi propaganda haline getirdiler.

BELEDİYE BAŞKANI PROPAGANDA YAPTI
2019 seçimlerinde Saadet Partisi’nden Tuzluca Belediye Başkanı olarak seçilen 2021’de ise AKP’ye geçen Ahmet Sait Sadrettin Türkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç’un ziyaretini siyasi propagandaya çevirdi.

Türkan sosyal medya paylaşımında, “Daha hiçbir siyasi kimliği dahi olmadan, Türkiyenin en büyük iş adamlarından birisini, en büyük futbol klübünün başkanını Iğdırın Tuzlucasına getiren kimse, acaba vekil seçildiğinde neler yapmaz ki. Cantürk Alagöz Iğdırımız için çok büyük bir şanstır” ifadelerini kullandı.

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ÜCRETSİZ AŞILARI DEVLETE SATIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz’ün AKP’den milletvekili adayı olduğu Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberiyle ortaya çıkmıştı.

“MASRAFLARIM İÇİN GÖNDERİLMİŞTİ”
Alagöz iddialarla ilgili aşının Türkiye’deki klinik çalışmaların masrafı dahil, dolum masraflarını da kendisini karşıladığını bu masrafın Çin’den gelen bir milyon doz aşıyla sağlayacağı gelirden çok çok fazla olduğunu belirtmişti.

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