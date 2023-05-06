AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor

90’lı yıllarda ambulansı, doktoru ve hemşiresiyle sağlık ocağı olarak hizmet veren bu bina kaderine terk edildi. Vatandaşlar ise mevcut durumda doktorlar tarafından köy kahvelerinde muayene ediliyor.

AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Giresun’un Güce ilçesinden yıllarca vatandaşa sağlık ocağı olarak hizmet veren bir bina kaderine terk edildi.

90’DA 20 YATAKLI SAĞLIK MERKEZİYDİ
20 yataklı, ambulanslı, doktor ve hemşire kadrosuyla 90’lı yıllarda hizmet vermeye başlayan bina, üç dönem sonrasında 2007’de sağlık evine çevrildi. Son beş yıldır Köy Tüzel Kişiliğine bırakılan bina ise atıl bir durumda bekletiliyor.

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“KÖY KAHVESİ YERİNE BURADA MUAYENE OLABİLİRİZ”
Bina kamu hizmetine tahsis edilmezken yerinde hizmet için köylere giden doktorlar, köy kahveleri gibi sağlıksız ve hijyen kurallarına uzak yerlerde muayene ediliyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirten bölge halkı, “Devletin elinde böyle bir bina varken biz neden köy kahvelerinde, sağda solda muayene olmak zorunda kalıyoruz? İdarecilerden acilen buradaki mevcut hatayı gidermelerini ve durumu ivedilikle düzeltmelerini bekliyoruz. Yaz aylarında yaylacılık faaliyetlerinin artışıyla trafik kazaları artmakta ayrıca olası salgın hastalıkları önleyici bir sağlık merkezi olarak kullanılabilir bu bina diye düşünüyoruz. Acil çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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