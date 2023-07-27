Suriye'de şehit olan Astsubay Ali Buran son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, Beykoz Tokatköy’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Suriye'de şehit olan Astsubay Ali Buran son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran’ın cenazesi İstanbul’a getirildi.

Şehit Buran’ın cenaze namazı Beykoz Tokatköy Yeni Camii’nde ikindi namazından sonra kılındı.

Cenazeye, şehit askerin annesi Münevver Küçükşahin, eşi Nesibe Buran, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen, İl Jandarma Personel Şube Müdürü Jandarma Albay Kemal Demir ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Buran’ın cenazesi defnedilmek üzere Beykoz Anadolu Kavağı Mezarlığı’na götürüldü.

Suriye’de kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş Ali Buran toprağa verildi

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