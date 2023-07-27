Suriye'nin başkenti Şam’da patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Sayyidah Zaynab’ta patlama meydana geldi.

Araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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Sayyidah Zaynab’ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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