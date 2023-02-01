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Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Suriye'de ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:17
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Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
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Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor. (AA)

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