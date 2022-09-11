﻿İdlib şehidi uzman çavuş mezarı başında anıldı

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 Eylül 2021'de askeri araca teröristlerce tanksavar ile açılan ateşte Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, şehit oldu.

Evli olan şehit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Sınırtepe, şehadetinin yıl dönümünde Kartal Şehirliği'ndeki kabri başında anıldı.

Buradaki anma programına, şehidin babası Faruk, annesi Suzan, eşi Sevinç Sınırtepe ve çok sayıda kişi katıldı.

Duaların okuduğu programda şehidin annesi ile eşi, gözyaşı döktü. Şehidin babası Faruk Sınırtepe de "Vatan sağ olsun. Allah vatana, millete zeval vermesin.

Allah askerimizi, ordumuzu, polislerimizi korusun. Çok şükür, böyle bir durum başımıza geldi. Şükürler olsun. Mevlam bu durumu bize hediye etti. Geride 3 kardeşi daha var; gerekirse onlar da vatana, millete ve bu bayrağa feda olsun" dedi.