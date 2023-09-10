Suriye'den kaçak yollarla giriş yapan PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kaçak göçmenden birinin terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi.

KAYNAK: İHA
Suriye'den kaçak yollarla giriş yapan PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 göçmen kaçakçısı ile 3 kaçak göçmen yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslardan O.A.’nın Suriye’de PKK/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arap bölgesinde silahlı eylemlere katıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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