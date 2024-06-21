Suriyeliler tuvalet olan plajda yeşilliğe tuvaletini yaptı. Halk denize giremiyoruz diye plajı terk etti

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Suriyeliler tuvalet olan plajda yeşilliğe tuvaletini yaptı. Halk denize giremiyoruz diye plajı terk etti

Bursa Kumsaz’da sahile giden vatandaşlar Suriyelilerin tuvalet olmasına rağmen yeşilliğe yaptıklarını söyleyerek isyan etti.

Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların sayısı giderek artıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahiller de Suriyelilerle dolup taştı. Sahilleri işgal eden Suriyeliler nargile içip keyiflerine bakıyor.

Sosyal medyada yayılan yeni bir video infial yarattı. Bursa Kurşunlu Kumsaz sahilini resme Suriyeliler doldurmuş.

Sadece bu değil, tuvalet olmasına rağmen Suriyeliler yeşilliklere tuvaletlerini yaptı. Bunu fark eden vatandaşlar da denize giremeden plajı terk ettiler.

Tuvalet kenarında da oturan Suriyeliler yemek yedi. Ayrıca yeşillik alana da çadır kurdukları görüldü. Bir vatandaş durumu kameraya alarak şunları dedi.

Suriyeliler yüzünden gitmek zorunda kaldık. Tuvalet var, kenardaki yeşilliklere tuvaletlerini yapıyorlar. Denize giremiyoruz. Çadırları kaldırmaları için polisler anons yapıyor. Kaldırıyor gibi yapıyorlar kaldırmıyorlar. Tuvaletin yanlarına bile oturmuşlar şaka gibi...

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Video sosyal medyada paylaşılırken tepki üzerine tepki aldı.

BALIKESİR’DE DE NARGİLE İÇTİLER

Öte yandan Balıkesir sahilde çekilen videoda bugün gündem oldu. Sahilde sandalye çekip oturan ve nargile yakan 2 Suriyeli genç tepkiler odağı oldu. Ailelerin gittiği plajda Suriyeli gençlerin rahatça tavır sergileyerek nargile içmesi gündem oldu.

Ayrıca kaçak Suriyeliler sınırdan Türk askerlerine taş atarak geçiyorlar. Askerin vur emri olmadığı için Suriyeliler ellerini kollarını sallayarak sınırdan geçiyorlar.

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