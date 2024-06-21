Vatanlarından kaçan Suriyeliler Türk sahillerinde nargile keyfi yaptı. Siz olsanız ailenizle buraya gider misiniz?

İktidarın olmayan göç stratejisi Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Türkiye’de Suriyeli sığınmacı sayısı her geçen gün artıyor.

Yaz aylarında ise turizm kentlerinden gelen görüntüler tepki topluyor. Sığınmacılar sahillere akın edince ortaya istenmeyen görüntüler çıkıyor.

Türkiye resmen Suriyelileşirken Suriyeli sığınmacıların veya kaçakların sahillerde nargile keyfi yaptığı birçok kez görüldü. Bu kez görüntüler Balıkesir sahilinden geldi. Suriyeli 2 genç plajda nargile içti. O anları ise sosyal medyada paylaştılar.

Türkiye’nin çocukları, askerleri Suriye'de iken vatanlarından kaçan Suriyelilerin Türkiye topraklarında nargile keyfi yapması tepki çekti.

TEPKİLER GELDİ

Sosyal medyada da art arda tepkiler yağdı. İşte gelen bazı yorumlar:

Denize 10 kişi girip 12-13 yaşındaki turist kızları elle mıncıklayarak tacizlerini,bunu yaparken de sırıtarak birbirlerini gaza getirmelerini, çocukların şok ve korkuyla denizden kaçmalarını asla unutmayacağım. Bu olay gördüklerimden sadece bir tanesi!Yazık oldu güzel ülkeme!

Sahilde ne işleri var aileler var orada çoluk çocuk kendi aileleri yanlarında mi

@TC_icisleri bu görüntüler güncel mi? Kendi vatandasimizindan daha rahat yasamalari normal mi?

Zafer Partili Suphi Yıldız Balıkkesir sahildeki görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

İzlediğiniz görüntüler Balıkesir sahilinden. Vatanları parçalanmış, yüzbinlerce insan ölmüş, milyonlar vatanını terk etmiş onlar bizim sahillerimizde nargile keyfi yapıyor. Türk askeri ise Suriye’de bulunuyor. Böyle bir ortama aileniz ile yüzmeye gider miydiniz?

SURİYELİ KADINLAR DA YEŞİLLİK ALANDA NARGİLE İÇMİŞTİ

Kafelerde, ormanlarda, açık alanlarda nargile içme yasağı gelmişti. Ancak Suriyeliler bu kurala uymuyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Suriyeli kadınların yeşillik alanda nargile içme yasağına uymayarak nargile içtikleri görülmüştü. Kadınların keyifle yasak olmasına rağmen nargile içmesi gündem olmuştu.