Suriyeliler Florya sahiline çöktü. 'Kendinizi Suriye'nin herhangi bir plajında hissediyorsunuz'

Sosyal medya Suriyeli bir şahıs tarafından Florya sahilinde paylaşılan skandal videoyu konuşuyor. Şahıs, sahilde gezdiği esnada etraftaki insanların rahatsız olacağını umursamadan cep telefonu kamerasıyla etrafını video kaydına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Türklerin Bayramda gitmeye çekindiği ve Suriyelilerin doldurduğu Florya sahilinde, şahsın özellikle paylaştığı videoda kullandığı skandal ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

Şahıs, söz konusu videoda “Florya denizi. Kendinizi Lazkiye’de, Suriye’nin her hangi bir plajında hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

RESMİ RAKALMLAR 3 MİLYON SURİYELİ VAR DİYOR AMA…

Sığınmacı sorunun her geçen gün derinleştiği ve toplumsal sorunlara yol açtığı Türkiye’de artık bazı mahalle hatta semtlerde Türkçe konuşan birilerini bulmak kolay değil.

Sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi geride bıraktığımız genel seçim sürecinde, AKP dahil birçok siyasi partinin seçim vaadiydi, ancak seçimden sonra AKP dahil neredeyse bütün partiler konuyu bir sonraki seçime saklamış gibi rafa kaldırdı.

Sığınmacı sorunu ülke gündemini meşgul etmeye devam ederken, bir yandan da özellikle İstanbul’da yaşayan Suriyeli sayısı merak konusu oldu.

Uzun bir süredir her ilçe, mahalle ve sokakta görmeye alıştığımız Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Mayıs 2024 tarihinde açıklanana verilere göre, tüm Türkiye’de kayıt altında olan 3 milyon 115 bin 536 kişi var. İstanbul, 530 bin748 kişi ile Suriyelilerin en çok yaşadığı şehir oldu.

Ancak günlük hayatımızda gördüklerimiz bu sayının gerçeği yansıtmadığını gözler önüne seriyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre hazırlanan o tablo:

SURİYELİLERİN YAŞ ORTALAMASI ‘22,3’

Başkanlık tarafından açıklanan verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kayıt altında olan Suriyelilerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşması. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan yaş aralığı tablosuna göre, kayıt altında olan Suriyelilerin yaş ortalaması “22,3”.