Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.

2-terorist-etkisiz-hale-getilrildi.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Son Haberler
Van’da terör operasyonu Gündem
Van’da terör operasyonu
Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak yerine zehir yemeyin. Sakın bunu yapmayın Şifalı Bitkiler
Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak yerine zehir yemeyin. Sakın bunu yapmayın
Hindistan’da hava kirliği okulları kapattırdı Dünya
Hindistan’da hava kirliği okulları kapattırdı
5 katlı binayı korna sesiyle bina yıktılar Video
5 katlı binayı korna sesiyle bina yıktılar
SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı Gündem
SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı
CHP’de A takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi Gündem
CHP’de A takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi
Ardahan ve Kars'ta kırağı etkili oldu Gündem
Ardahan ve Kars'ta kırağı etkili oldu