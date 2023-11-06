Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.
Suriye'nin kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.