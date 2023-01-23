3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.