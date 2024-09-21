Sürmene'de bir kişi sele kapılarak kayboldu

Trabzon'da meydana gelen şiddetli yağışlar, Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde sel, su baskınları ve heyelanlara yol açtı. Özellikle Sürmene ilçesinde selde kaybolan Ali Kemal Demir adlı vatandaşın durumu belirsizliğini koruyor.

16.30 itibariyle bu ilçelerde 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü bildirildi. Arsin'in Yolüstü Mahallesi'nde bir çocuk, yaşanan heyelan sonrası itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sürmene'nin Çavuşlu Mahallesi'nde ise Ali Kemal Demir, selde zarar gören mahalle halkına yardım etmek için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisi için arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde sel ve su baskınları nedeniyle tahliye çalışmaları devam ediyor.