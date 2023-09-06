Sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet takla attı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet takla attı

Kaza, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. (19) idaresindeki motosiklet sürücüsünün ani fren yapması sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.S. ve yolcu konumunda bulunan K.S. (42) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI, KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Trafik ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda sürücü Y.S.'nin ehliyetsiz olduğu belirlenirken, ekipler motosikleti çekici marifeti ile otoparka çekti. Öte yandan kaza anı çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen kaza anında, motosiklet sürücüsünün ani fren yapması sonucu motosikletin takla atması ve üzerindeki 2 kişinin motosikletten düşmeleri yer aldı.

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