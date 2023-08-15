Sürücüsüz takside ilişki itirafı “Durduracak kimse yok”

İnsanoğlunun şeytana papucunu ters giydiricek bir eylemi daha ortaya çıktı. Amerika'da yaygınlaşan sürücü taksilerde şoför olmadığı için ilişkiye giren çiftler olduğu ortaya çıktı.

Sürücüsüz takside ilişki itirafı “Durduracak kimse yok”

Daha önce Çin'in Changsha ve Cangzhou şehirlerinde de kullanılan robot taksileri, birkaç ay önce ABD’de kullanılmaya başlanmıştı. Fakat robot taksiler son zamanlarda amacı dışında kullanılmasıyla gündeme geliyor.

Tele 1'in haberine göre; BD’nin San Fransisco kentinde bir süredir kullanılabilen robot taksilerde bazı çiftlerin cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden bir müşteri, “‘Bunu yapamazsın’ diyecek kimse yok” dedi.

San Francisco Standard gazetesi’nde yer alan bir habere göre, bazı çiftlerin sürücüsüz otomobillerde alkol kullandığı ve cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

“İLK YOLCULUĞUMDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİM”

Cruise şirketinin sürücüsüz araçlarını kullanan müşterilerden biri, ilk yolculuğunda araçta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Başka bir müşteri ise robot takside en az 6 kez cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti. İsmini paylaşmak istemeyem müşteri, “Sana ‘Bunu yapamazsın’ diyecek kimse yok. İşler giderek daha rahat hissettiğiniz bir noktaya geliyor” diye konuştu.

İLK AŞAMADA 240 ROBOT TAKSİ HİZMETE GİRDİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde General Motor’a ait sürücüsüz araç şirketi Cruise, yaklaşık 240 robot taksi ile hizmete başladı. Sürücüsüz araçla ulaşım henüz yalnızca geceleri ve şehrin belirli bölgelerinde halkın kullanımına açık. Ancak yakın gelecekte şehrin her yerinde yaygınlaşması planlanıyor.

TÜM ÜLKELERE YAYILACAK

Robot taksilerin yavaş yavaş yaygınlaşmasıyla birlikte, bu yeni teknolojinin en geç 4 sene içerisinde dünyadaki tüm ülkelerde kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Cruise şirketi, en önemli hedeflerinin robot taksileri tüm dünyaya yaymak olduğunu açıkladı.

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