Avatar Atakan ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan boksör Atakan Aslan eşi Serap Korkmaz ile birlikte ikinci kez baba olacağının duyurdu

Avatar lakabıyla tanınan ünlü boksör Atakan, 2018 yılında ilk çocuğunu kucağına almıştı.Şimdi 4 yaşında olan Leon Aslan adında bir oğlu bulunan Avatar Atakan, ikinci bir çocuğu olacağının müjdesini sosyal medyada eşi ve oğluyla birlikte verdi.

Bebeğin ultrason görüntülerini de paylaşan çift "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan‘a kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.