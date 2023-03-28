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Atakan Arslan kızı Zenia'nın yüzünü gösterdi. Yorum yağdı

'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba oldu. 21 gün önce kızına kavuşan Avatar Atakan, kızının yüzünü gösteren bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:47
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Yorum yağdı! Atakan Arslan kızı Zenia'nın fotoğrafını paylaştı

Atakan Arslan kızı Zenia'nın yüzünü gösterdi. Yorum yağdı
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Survivor yarışmasına başarısıyla damga vurmayı başaran, Avatar lakaplı 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Arslan ile Serap Korkmaz, mutlu evliliklerini kısa bir süre sonra 'Leon Aslan' ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı.

Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan, 21 gün önce de ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu kez kız babası olan Survivor Atakan, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 

KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ 
Avatar Atakan, son olarak kızının yüzünü gösterdiği yeni bir paylaşımda bulundu.

Ağabey-kardeşin birlikte yer aldığı paylaşımına da, "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA. Aslan'ı zaten biliyorsunuz" mesajını not düştü. 100 bini aşkın beğeni alan kareye, "Maşallah" yorumları yağdı.

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