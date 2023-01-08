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Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Sevilen yarışma programı Survivor’ın 2023 kadrosu merak ediliyordu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak Survivor 2023 kadrosundaki isimleri açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:45
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Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?
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Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 kadro paylaşımları kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Acun Ilıcalı, yarışmada yarışacak ilk ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.

SURVİVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana gelecek. Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Berdan Mardini

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga

Kardelen

SURVİVOR 2023 FENOMENLER KADROSU

Buse Plan

Chaby Han

Halil İbrahim Göker

Elanur, Alper Rende

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

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