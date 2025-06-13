Survivor 2025 finalistleri belli oldu! İstanbul’da nefes kesen yarı final: Kim elendi?

Survivor All Star’da büyük final için geri sayım başladı... Yarı final heyecanı TV8’de canlı yayınla izlendi. Adem, Volkan ve Batuhan finale adını yazdırmak için yarıştı. Peki, Survivor’da büyük finale kim yükseldi, kim elendi? 12 Haziran 2025 Survivor yarı finali kim kazandı?

Survivor 2025 finalistleri 12 Haziran 2025 Perşembe akşamı belli oldu. Aylar süren ekran yolculuğunun sonuna gelen Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in yarı finalinde Adem, Batuhan ve Volkan şampiyonluk için mücadele etti.

İstanbul’daki canlı yayında gerçekleşen nefes kesen yarı final düellolarında, ilk turda Batuhan üstün performansıyla finale adını yazdırdı.

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Gecenin sonunda Volkan ve Adem bir kez daha parkura çıktı. Canlı oynanan eleme düellosunda bir isim daha finale yükseldi. 5,5 aydır devam eden yarışma, 13 Haziran Cuma akşamı büyük finalle sona erecek.

Ocak’ta Dominik’te başlayan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de yarı final heyecanı dün gece yaşandı. TV8’de izleyiciyle buluşan yarı final, İstanbul’da canlı yayınlandı.

Dev düellolar öncesi yarışmacılar son kez duygularını paylaştı ve sevenlerinden destek mesajları aldı.

Murat Ceylan’ın sunduğu yarı finalde Adem, Batuhan ve Volkan rakiplerini elemek için parkura çıktı.

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İlk düelloyu kazanan Batuhan Karacakaya finale yükselirken, Adem ve Volkan arasındaki mücadelede galip gelen isim Survivor’ın 2. finalisti oldu.

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SURVİVOR’DA CANLI YAYINDA YARI FİNAL HEYECANI

Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Survivor yarı finali, İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde yapıldı.

Ceylan, oyunun Batuhan-Adem eşleşmesiyle başlayacağını duyurarak yarışmacılara başarı diledi.

SURVİVOR’DA 1. FİNALİST KİM OLDU?

İstanbul’da canlı oynanan düelloda ilk turda Batuhan-Adem eşleşmesi gerçekleşti.

İlk atışı Batuhan kazanırken, sonraki oyunda Volkan ve Adem karşılaştı. Son turda Volkan’ı yenen Batuhan, Survivor’ın 1. finalisti oldu.

SURVİVOR’DA 2. FİNALİST KİM OLDU?

2. finalist için Volkan ve Adem arasındaki mücadelede nefesler tutuldu. Atışların kritik olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu.

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5 sayı alanın kazanacağı oyunda Adem, son sayıyla Volkan’ı 5-1 yenerek Survivor’ın 2. finalisti oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Yarı finalde rakiplerine yenilen Volkan, şampiyonluk hayallerine veda ederek Survivor’dan elendi.

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İstanbul’daki yarı final düellolarında kazananlar Adem ve Batuhan oldu.

İki yarışmacı, 13 Haziran Cuma günü şampiyonluk kupası için canlı yayında mücadele edecek.

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