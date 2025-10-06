Survivor Almeda yeni aşkını ilan etti! Eşi Ercan Baylan’dan tek celsede boşanmıştı

Düzenleme: Taner Yener

Survivor 2025 ile tanınan Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan'dan tek celsede boşanmasının hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, Sarp Enes Ersoy ile ilişkisini sosyal medyadan duyurdu.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, eski eşi Ercan Baylan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tek celsede boşandı.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-2.jpg

Ayrılığın kesinleşmesinin hemen ardından Baylan, özel hayatında yeni bir sayfa açarak yeni ilişkisini ilan etti. Ünlü isim, Sarp Enes Ersoy ile olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla resmen duyurdu.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-5.jpg

Survivor 2025'teki performansıyla dikkat çeken Almeda Baylan, yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonlar ve son olarak yaşadığı trafik kazasıyla sıkça magazin gündeminde yer almıştı.

Survivor efsanesi Nagihan Karadere’ye ameliyat sonrası zarf sürprizi: Gelen hediye ağızları açık bıraktı!Survivor efsanesi Nagihan Karadere’ye ameliyat sonrası zarf sürprizi: Gelen hediye ağızları açık bıraktı!

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-8.jpg

Son olarak evliliğini sonlandırma kararıyla gündeme gelen Baylan, 18 Eylül’de resmi olarak boşanacağını açıklayarak hayatında yeni bir başlangıç yapacağını dile getirmişti.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-7.jpg

Ünlü isim, mevcut evini tamamen eşine bırakacağını ve kendisinin başka bir eve taşınarak yeniden bir hayat kuracağını ifade etmişti.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-10.jpg

AYRILIK SONRASI PİŞMANLIK YOK

Survivor All Star 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-11.jpg

Baylan, bu süreçte özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla takipçilerinin yoğun ilgisini çekiyor.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-12.jpg

Yaşadıklarıyla ilgili pişmanlık duymadığını belirten Almeda Baylan, aldığı karardan emin olduğunu vurguladı.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-13.jpg

Ünlü isim, yeni bir hayat kurma konusundaki kararlılığını yinelerken, takipçilerine destekleri için teşekkür etti.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-14.jpg

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burun estetiği olan Almeda, yeni görünümünü takipçileriyle paylaşmıştı.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-16.jpg

Özel hayatıyla da gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, resmi olarak ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-3.jpg

"Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum."

Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı taklalar atıp uçuruma yuvarlandıSurvivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı taklalar atıp uçuruma yuvarlandı

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-4.jpg

KAZADAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Survivor 2025'e katılan Almeda Baylan, bu yarışmayla ünlenmişti. Ağustos ayında üzücü bir haberle sevenlerini korkutan Baylan, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, içinde bulunduğu arabanın 5 takla attığını ve uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-34.jpg

Baylan, o anları ise sosyal medyada yayınladı. Takipçilerinden yardım isteyen Baylan, arabada bulunan herkesin araçtan çıktığını belirtti.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-17.jpg

Baylan'ın kaza sonrası şok geçirdiği de videoda açıkça görüldü. Almeda Baylan, kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

survivor-almeda-yeni-askini-ilan-etti-esi-ercan-baylandan-tek-celsede-bosanmisti-yenicag-18.jpg

SÜRPRİZ AŞK İLANI GELDİ

Boşandıktan sonra sürpriz aşkını ilan eden Survivor Almeda Baylan, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Almeda ve yeni sevgilisi Sarp Enes Ersoy, romantik fotoğraflarını Instagram hesaplarından sevenlerinin beğenisine sundu.

Survivor Yusuf Yıldız evliliğini bitirdi: Ayrılık mesajında gizli detay! Boşanma sebebi ne?Survivor Yusuf Yıldız evliliğini bitirdi: Ayrılık mesajında gizli detay! Boşanma sebebi ne?

Survivor Almeda ile eşi arasında ipler gerildi! Eşinin paylaşımı 'aldatma mı?' dedirttiSurvivor Almeda ile eşi arasında ipler gerildi! Eşinin paylaşımı 'aldatma mı?' dedirtti

Son Haberler
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler