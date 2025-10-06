Survivor Almeda yeni aşkını ilan etti! Eşi Ercan Baylan’dan tek celsede boşanmıştı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, eski eşi Ercan Baylan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tek celsede boşandı.

Ayrılığın kesinleşmesinin hemen ardından Baylan, özel hayatında yeni bir sayfa açarak yeni ilişkisini ilan etti. Ünlü isim, Sarp Enes Ersoy ile olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla resmen duyurdu.

Survivor 2025'teki performansıyla dikkat çeken Almeda Baylan, yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonlar ve son olarak yaşadığı trafik kazasıyla sıkça magazin gündeminde yer almıştı.

Son olarak evliliğini sonlandırma kararıyla gündeme gelen Baylan, 18 Eylül’de resmi olarak boşanacağını açıklayarak hayatında yeni bir başlangıç yapacağını dile getirmişti.

Ünlü isim, mevcut evini tamamen eşine bırakacağını ve kendisinin başka bir eve taşınarak yeniden bir hayat kuracağını ifade etmişti.

AYRILIK SONRASI PİŞMANLIK YOK

Survivor All Star 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Baylan, bu süreçte özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla takipçilerinin yoğun ilgisini çekiyor.

Yaşadıklarıyla ilgili pişmanlık duymadığını belirten Almeda Baylan, aldığı karardan emin olduğunu vurguladı.

Ünlü isim, yeni bir hayat kurma konusundaki kararlılığını yinelerken, takipçilerine destekleri için teşekkür etti.

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burun estetiği olan Almeda, yeni görünümünü takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, resmi olarak ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum."

KAZADAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Survivor 2025'e katılan Almeda Baylan, bu yarışmayla ünlenmişti. Ağustos ayında üzücü bir haberle sevenlerini korkutan Baylan, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, içinde bulunduğu arabanın 5 takla attığını ve uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

Baylan, o anları ise sosyal medyada yayınladı. Takipçilerinden yardım isteyen Baylan, arabada bulunan herkesin araçtan çıktığını belirtti.

Baylan'ın kaza sonrası şok geçirdiği de videoda açıkça görüldü. Almeda Baylan, kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

SÜRPRİZ AŞK İLANI GELDİ

Boşandıktan sonra sürpriz aşkını ilan eden Survivor Almeda Baylan, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Almeda ve yeni sevgilisi Sarp Enes Ersoy, romantik fotoğraflarını Instagram hesaplarından sevenlerinin beğenisine sundu.

