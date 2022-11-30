Barış Murat Yağcı'nınRus sevgilisi ortaya çıktı. Paylaştıkları video olay oldu

Survivor'da birinciliği kılpayı kaçıran Barış Murat Yağcı, finalist olmuştu. Katıldığı ilk yılda Gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, olaylı bir şekilde ayrılmış, Nisa Bölükbaşı'da Ogeday Girişken ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

TV100'ün haberine göre, Bir süredir kameralardan uzak yaşayan Barış Murat Yağcı'nın Rus kökenli Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırmıştı. Camilla Ziganshina'nın paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürülmüştü.

Sevgilisi kucağına atladı

Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından video paylaştı. Videoda sevgilisi Camilla Ziganshina'nın kucağına atladığı görüldü. Böylece ikilinin aşkları da ortaya çıkmış oldu.