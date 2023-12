Survivor Turabi hayranından gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

Daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, bu sezon yayımlanacak All Star 2024 kadrosuna da dahil oldu. Yarışmaya sayılı günler kala Turabi, kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı.

Çamkıran'ın bir takipçisi, hikayeye yanıt olarak, "Gitmeden sevişelim" mesajını attı. Survivor yarışmacısı ise bu mesaja tepkisiz kalmadı. Çamkıran, "Maalesef cevabım hayır olacak artık evlenmeden olmaz. Anamın gönlünü almanız lazım" diyerek cevap verdi.

Turabi, TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma Survivor'da 2014 ve 2015 yıllarında art arda yarışarak şampiyonluk elde etmişti.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Gençliğinden beri hem break dance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi.

2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı.

2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.