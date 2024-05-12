Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan bir adam evinde ölmüş halde bulundu.

Olay, saat 21.30 sularında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde gerçekleşti. Aktarılanlara göre tek başına yaşayan 64 yaşındaki Şahin Korkmaz’dan haber alamayan yakınları, evin ışığı yandığı halde adamın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.

Eve gelen oğlu, eve çatıdan girerek babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın çok önce yaşamını kaybettiğini tespit etti.

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