Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.30 sularında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde gerçekleşti. Aktarılanlara göre tek başına yaşayan 64 yaşındaki Şahin Korkmaz’dan haber alamayan yakınları, evin ışığı yandığı halde adamın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.

Eve gelen oğlu, eve çatıdan girerek babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın çok önce yaşamını kaybettiğini tespit etti.