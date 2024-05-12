Çeyizinden kalan eşyaları kullanan annelerine öyle bir sürpriz yaptılar ki...

Anneler Günü, annelere sevgi ve saygıyı göstermenin özel bir günü olarak kutlanıyor. Bu özel günde, annelerine sürpriz yapmak isteyen bir grup genç, evlerinde yıllardır kullandıkları çeyizlerinden kalma çekyatları değiştirmeye karar verdi. Annelerinin yıllarca çekyatlarında oturduklarını ve onlara özel bir jest yapmak istediklerini söyleyen gençler, annelerini duygusal bir sürprizle karşılaştırdı.

Çeyizlerinden kalma çekyatları değiştirmek için harekete geçen gençler, annelerinin zevkine uygun modern ve konforlu mobilyalar satın aldılar. Sosyal medyada paylaşılan videoyla hem izleyiciler hem çocukları annenin mutluluğuna ortak oldu.