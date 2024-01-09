Acun Ilıcalı Dominik'teki polis operasyonunun sebebini açıkladı. 'İki ülke emniyet teşkilatını birbirine soktu'

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan yarışma programı Survivor, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'ın 4. bölüm fragmanında ünlü sunucu Acun Ilıcalı Dominik polisinin Survivor'a operasyon düzenlediğini açıklaması bomba etkisi yaratmıştı.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümünde yaşananların perde arkasını açıkladı "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" diyen Ilıcalı, sözlerine devam etti

"ÇOK AKILLICA BİR HAREKET YAPARAK..."

Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülü sırasında kural dışı hareket yaptığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket yaparak, havaalanındaki bir kişiden telefon istiyor. Bunu da 'beni kaçırdılar' diyerek yapıyor" ifadelerini kullandı.

Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu polise ihbar ettiği anlaşıldı.

Acun Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” açıklamasında bulundu.

Büyük bir skandal yaşanmasına neden olan Seda Aktuğlu, ceza olarak 5 ödülden yaralanamayacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

8 Ocak akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım galip geldi. Konseyde eleme adayını belirleyen kırmızı takımda 8 oy alan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eleme adayı oldu.