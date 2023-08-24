Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor

Survivor’ın şampiyonlarından Turabi Çamkıran, "Tüm hayallerimi gerçekleştirdim" diyerek sıradaki hedefini açıkladı.
Editör: Çağlar Bülent Sansar
Survivor yarışmasında 2 kez üst üste şampiyonluğu yakalayan Turabi sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı çarpıcı Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.
"Tüm hayallerimi gerçekleştirdim, sırada o var..." diyen Turabi’nin açıklaması:
Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum.
Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim.
Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım.
Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm.
Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım.
Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışmak var.
2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın.
Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla.
Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız.
Turabi’nin bu paylaşımı, Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz ile rakip oluyor yorumlarına sebep oldu.