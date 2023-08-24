Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor

Survivor’ın şampiyonlarından Turabi Çamkıran, "Tüm hayallerimi gerçekleştirdim" diyerek sıradaki hedefini açıkladı.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 1
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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 2

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Survivor yarışmasında 2 kez üst üste şampiyonluğu yakalayan Turabi sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı çarpıcı Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 3

"Tüm hayallerimi gerçekleştirdim, sırada o var..." diyen Turabi’nin açıklaması:

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 4

Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 5

Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 6

Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 7

Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 8

Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 9

Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışmak var.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 10

2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 11

Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 12

Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız.

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Survivor Turabi Survior Hikmet’e rakip oluyor 13

Turabi’nin bu paylaşımı, Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz ile rakip oluyor yorumlarına sebep oldu.

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