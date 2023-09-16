Survivor Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü. 'Dur! Yoksa diskalifiye olursun'

Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki sezon yarışmada olacağını duyurduğu isimler arasında yer alan Turabi sosyal medya hesabından Ilıcalı ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.

Survivor Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü. 'Dur! Yoksa diskalifiye olursun'

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran All Star sezonu yarışmacıları arasına da katıldı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

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Turabi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra, (Yaklaşık 1dk. 33sn.) bir karara vardık. Ve bana söz verdi. Artık ‘Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!’ diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış. Tüm #SurvivorAllStar2024 yarışmacılarına uyarımdır! Artık ayağınızı denk alın karşımda! Bu saatten sonra Acun abinin; ‘Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!’ lafı geçersizdir! Direkt diskalifiye edecekmiş.”

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Turabi daha sonra ise, “Ayağınızı denk alıp, dikkat etmezseniz hepinize birden dalarım. Ondan sonra Survivor’a devam edip edemeyeceğime de doktorumuz karar verir. Çünkü kesin beni parçalarsınız. Şans eseri elinizden sağ kurtulursam bu sefer de Acun abi diskalifiye eder. Bensiz pilavsız, kuru fasulye gibi kalırsınız ortada. Kavga yok! Konsey yok! Dörtlükler yok! Laf sokma yok! Daha söyleyemeyeceğim yeni şeyler yok. Sıkılırsınız valla. Benden söylemesi” dedi.

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