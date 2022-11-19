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Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi

Survivor 2021’de mücadele eden ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra Ürgüp’te evlendi. 

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:05
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Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ile İlayda Şeker dünya evine girdi 

Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, Survivor 2021’in şampiyonu olmuştu. Balaban yarışma sırasında Gamze Atakan ile nişan atmasıyla gündem olmuştu. 

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra sürpriz şekilde yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu giden birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

BİR GÜN NİŞANLI KALDILAR

İkili, yüzüklerin takılmasından bir gün sonra ise dünya evine girdi. Evlenen ikili düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı. Düğünden kareler ise sosyal medyada yayınlandı.

İlayda Şeker düğünde uzun kollu bir gelinlik tercih ederken, İsmail Balaban da siyah bir damatlık giydi. Survivor ile ünlenen ikilinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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