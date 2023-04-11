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İsmail Balaban'ın paylaşımına beğeni yağdı! "En doğal çift"

Kısa süre önce şaşalı bir düğünle dünya evine giren İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın son paylaştığı fotoğraflar çok beğenildi. Çift için 'en doğal çift' yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:04
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"En doğal çift" İsmail Balaban'ın paylaşımına beğeni yağdı

İsmail Balaban'ın paylaşımına beğeni yağdı! ''En doğal çift''
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Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada nişanlısından olaylı bir şekilde ayrılmış ve zor günler geçirmişti.

Balaban, yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker, şaşalı iki düğünle evlendi. Düğünde saçılan paralarsa o günlerde çok konuşuldu.

Düğün sonrası Dubai'de balayı yapan ikiliden İlayda Şeker, son olarak kocasıyla pozlarını paylaştı.


İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozlarına hayranlarından "En doğal çift" yorumları geldi.

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