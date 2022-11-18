Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker nişanlandı

Survivor 2021 şampiyonu olan ve bu yıl yapılacak Survivor 2023 kadrosuna katılan İsmail Balaban evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şampiyon olarak tamamladığı yarışma sırasında nişan atan ve uzun süre gündem olan İsmail Balaban yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile yarışmadan sonra sevgili olmuştu.

Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift sık sık gündem oluyor. Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ve İsmail Balaban sonunda evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı.

İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

