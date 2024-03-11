Survivor'da hırsızlık skandalı. Bu rezilliği kapatamazsınız, açıklayın

Kaynak: TV 8
Survivor'da hırsızlık skandalı. Bu rezilliği kapatamazsınız, açıklayın
Survivor'da skandal: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir kişinin evinden çuvalla yiyecek çalması gündem oldu

Survivor yarışmacısı Poyraz'ın, Dominikli bir adamın evine girip çuvala yiyecek çaldığı skandal bir olayla gündeme geldi. Olayın tespit edilmesinin ardından ev sahibi suç duyurusunda bulunmak üzereyken, Acun Ilıcalı'nın devreye girerek ev sahibini vazgeçirdiği öne sürüldü. Bu durum, sosyal medyada ve Survivor hayranları arasında büyük tartışmalara neden oldu. Poyraz'a bu olayın sonucunda 15 ödülden yararlanmama cezası verildiği belirtildi.

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"SUÇLUYU KORUMAK SUÇTUR"

Öte yandan, gazeteci Orhan Uğuroğlu konuyla ilgili Twitter hesabından "Poyraz kampı terkedip Dominik vatandaşının evine girip hırsızlık yapmış, Acun Ilıcalı devreye girip hırsızlığı örtbas ediyor. Poyraz ihraç edilmiyor. Sadece 15 ödülden muaf tutuluyor. İtirafçılar ile ceza 10’a indi. Suçluyu korumak suçtur." şeklinde mesaj atarak olaya tepki gösterdi.

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